فوز الإمارات والحمرية والعربي في الهواة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

اعتلى فريق الإمارات صدارة دوري الدرجة الأولى «الهواة» بعد فوزه على مسافي 3-صفر في رأس الخيمة في ختام مواجهات الأسبوع الثامن، وسجل ل «الصقور» خليل نصيب (23 و66) والبرازيلي ليذيري سيلفا (49) ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، وبقي مسافي قابعاً في القاع من دون رصيد.

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وعلى ملعبه، تغلب الحمرية على ضيفه الذيد 2-1 بعد مباراة مثيرة شهدت تسجيل هدفين في الوقت المحتسب بدلا عن ضائع، سجل للحمرية البرازيلي ليوان بريرا (33) وعثمان الهامور (90+8)، وللذيد محمد المربوعي (90+3)، ليرفع الحمرية رصيده إلى 12 نقطة، مقابل 7 للذيد.

وفاز العربي على مضيفه العروبة 3-1، وسجل للفائز السيد محمد هدفين (35 و64) والبرازيلي اليكسندر (54)، وللخاسر الايفواري تايلون نيكولاس.

ورفع العربي رصيده إلى 9 نقاط، مقابل 5 للعروبة.