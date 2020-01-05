شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الإمارات والحمرية والعربي في الهواة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر
اعتلى فريق الإمارات صدارة دوري الدرجة الأولى «الهواة» بعد فوزه على مسافي 3-صفر في رأس الخيمة في ختام مواجهات الأسبوع الثامن، وسجل ل «الصقور» خليل نصيب (23 و66) والبرازيلي ليذيري سيلفا (49) ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، وبقي مسافي قابعاً في القاع من دون رصيد.
وعلى ملعبه، تغلب الحمرية على ضيفه الذيد 2-1 بعد مباراة مثيرة شهدت تسجيل هدفين في الوقت المحتسب بدلا عن ضائع، سجل للحمرية البرازيلي ليوان بريرا (33) وعثمان الهامور (90+8)، وللذيد محمد المربوعي (90+3)، ليرفع الحمرية رصيده إلى 12 نقطة، مقابل 7 للذيد.
وفاز العربي على مضيفه العروبة 3-1، وسجل للفائز السيد محمد هدفين (35 و64) والبرازيلي اليكسندر (54)، وللخاسر الايفواري تايلون نيكولاس.
ورفع العربي رصيده إلى 9 نقاط، مقابل 5 للعروبة.
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