ناصري يتصدر الأولى وفاطمة المري الثانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر الفارس أحمد علي ناصري المرحلة الأولى من السباق الذي جرى لمسافة 40 كم، وهو على صهوة الخيل «اميليا دي لوك» المملوك لإسطبلات سيح السلم لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، بزمن 1,32,55 ساعة، تلاه في المركز الثاني الفارسة موزة سليمان من إسطبلات الريح، وهي على صهوة الخيل «وينغ»، وفي المركز الثالث حل الفارس سيكاندر خان من إسطبلات ند الشبا، وهو على صهوة الخيل «أوخان»، وفي المركز الرابع جاءت الفارسة فاطمة جاسم المري من إسطبلات «ديباوي» وهي على صهوة الخيل «أولميا»، وجاء خامساً الفارس محمد جمعة المهيري من إسطبلات «ديباوي» وهو على صهوة الخيل «أرثور».

وتصدرت الفارسة فاطمة جاسم المري المرحلة الثانية التي جرت لمسافة 35 كم؛ بعد أن قفزت من المركز الرابع إلى الأول على صهوة الجواد «أولميا»، كما صعد الفارس محمد جاسم المهيري من المركز الخامس إلى الوصافة على صهوة الجواد «أرثر دو ميلاي» المملوك لإسطبلات «دباوي»، وجاء في المركز الثالث الفارس حمدان أحمد المري متقدماً من المركز السادس على صهوة الجواد «شومان» المملوك إلى إسطبلات «إف 3».

وحل رابعاً الفارس عبد الله غانم المري من إسطبلات (F3) وهو على صهوة الخيل «دي بيبول» وفي المركز الخامس حلت الفارسة الأرجنتينية كاتالينا من إسطبلات جميرا، وهي على صهوة الخيل «اوكسينا».