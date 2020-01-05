شكرا لقرائتكم خبر عن الروسي يشارك في تحكيم تصفيات أولمبياد طوكيو 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختار الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة حكمنا العالمي حامد الروسي للمشاركة في إدارة نهائيات التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد 2020 في طوكيو كحكم محايد، وتقام التصفيات في مدينة جيانج منج بالصين خلال الفترة من 6 حتى 12 يناير ويتأهل منتخب واحد فقط من المنتخبات الثمانية المشاركة وهي الصين و استراليا وكوريا الجنوبية والهند وايران وكازخستان والصين تايبيه وقطر.

ويغادر حكمنا حامد الروسي صباح اليوم إلى الصين ويعد الروسي ضمن أفضل حكام القارة الآسيوية تصنيفا وشارك الروسي خلال عام 2019 في ثلاث جولات لدوري الأمم بكل من الصين وهونج كونج وفرنسا وكأس العالم باليابان.

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