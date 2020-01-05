الطايـر: دعـم ورعايـة فـارس العـرب وراء النجـاح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سعيد الطاير رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميدان، رئيس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان، سعادته الكبيرة بالنجاح الكبير للمهرجان في نسخته الثالثة عشرة.

وأوضح أن المهرجان ظل يحقق النجاح تلو النجاح، بفضل الدعم الكبير والمتابعة والتوجيهات المستمرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وقال إن وجود أصحاب السمو الشيوخ المستمر في المهرجان وبين الفرسان ومتابعتهم لكل التفاصيل الخاصة بالحدث تزيد من النجاح وتسعد في الوقت ذاته المشاركين والحضور.

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وأوضح أن الحدث شمل 4 سباقات كبيرة ومهمة، شهدت مشاركة 1300 خيل، وهو رقم كبير واستثنائي، يعكس أهمية الحدث وقيمته الكبيرة لدى عشاق الفروسية محلياً وعالمياً.

وقال إن عشاق رياضة الفروسية بصفة عامة ورياضة القدرة بصفة خاصة ينظرون للسباقات التي تقام في دبي بتقدير كبير للتنظيم الجيد والجوائز الكبيرة للفائزين.

وعن المستوى التنظيمي للحدث، قال الطاير: رضا كل المشاركين والإسطبلات المشاركة ومسؤولي الإمارات وكافة اللجان المهتمة بسباقات القدرة يظهر حجم النجاح التنظيمي للحدث، مؤسسة ميدان ترصد دائماً كل النقاط وتقيم الحدث من كل جوانبه لتحقيق مزيد من النجاح في النسخ المقبلة.

وأثنى الطاير على جاهزية الخيول والإسطبلات المشاركة بأفضل الخيول في مهرجان هذا العام، كما أشاد بتعاون كافة الفرسان، وبقوة المنافسة بين كل الإسطبلات التي قدمت أفضل ما عندها من خيول للظفر بالجوائز الكبيرة والاستثنائية التي رصدت لأكبر عدد من الحاصلين على مراكز المقدمة.