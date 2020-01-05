«إينهو توبشيف» لحمدان بن راشد يحرز لقب شوط الجاهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

توج الجواد «إينهو توبشيف» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، بالمركز الأول في شوط الجاهلي السادس لمسافة 1400 متر، محققاً زمناً وقدره 1:34.88، كما توج الجواد «صاروخ» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة بشوط الهيلي الثالث لمسافة 2000 متر مسجلاً زمناً وقدره 2:16.84؛ حيث كسر به الرقم السابق المسجل باسم «نجم الإمارات» في زمن وقدره 2:17.1، فيما انتزع المهر «مشير الوثبة» من ياس لإدارة سباقات الخيل التابعة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان شوط المقام الخامس، محققاً زمناً وقدره 1:51.02 لمسافة 1600 متر.

جاء ذلك في السباق الرابع لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف الذي أقيم يوم أمس الأول، وتألف من سبعة أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة، فيما عدا الشوط الثاني «للمهجنة»، وتنافس فيه 105 خيول بمجموع جوائز مالية تبلغ قيمتها 505 آلاف درهم. كما تم تخصيص ثلاثة أشواط للمبتدئة في هذا الحفل.

وشهد الحفل الأول في العام الجديد بالمضمار العيناوي محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، ولارا صوايا المدير التنفيذي ل«مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية»، وقاموا بتتويج الفائزين.

كما شهد الحفل الرابع 11 ألف متفرج، ولم ينجح أحد منهم في ترشيح 6/6، فيما تمكن شخص واحد من ترشيح 5/6 ونال جائزة مالية قدرها 7500 درهم، كما تمكن 4 أشخاص من ترشيح 4/6 وحصل كل واحد فيهم على ألف درهم، فيما تمكن 61 فرداً من ترشيح 3/6 ونال كل واحد منهم 500 درهم. وكان الحفل انطلق ب«كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة» برعاية «مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة»، ونجح فيه الجواد «برادو دي بانشير» لناصر بن عسكر في التتويج باللقب، مسجلاً زمناً وقدره 2:04.60 لمسافة 1800 متر، وبفارق طول «عنق» عن صاحب المركز الثاني «إيه أف الباهر».

فيما استطاع الجواد «كاليفورنيا جمبو» لأحمد بلقاسم أن يتوج بالمركز الأول بشوط الجيمي، قاطعاً مسافة 1400 متر في زمن وقدره 1:25.88 وبفارق طول 0:75 عن صاحب المركز الثاني «هيوكليبوك».

ونال المهر «إس إس دستور» لأحمد المزروعي شوط رماح الرابع، مسجلاً زمناً وقدره 2:06.06 لمسافة 1800 متر، وبفارق طول 1.25 عن صاحب المركز الثاني «السيد». وفي شوط السرعة للمبتدئة تمكن المهر «جولد سيلفر» لزياد كلداري من انتزاع المركز الأول، قاطعاً مسافة 1000 متر في زمن وقدره 1:05.74 وبفارق طول 1.25 عن صاحب المركز الثاني الفحل «فرار».