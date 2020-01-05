الكأس الأغلى طموح جميع المشاركين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكأس الأغلى والأروع للسباق الرئيسي في المهرجان، حلم كل الفرسان على مستوى العالم، وطموح جميع الإسطبلات التي تعتبر التتويج بها تاريخاً وقيمة؛ لكونها تحمل اسم فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، ولكونها كأساً فريدة من نوعها؛ إذ يبلغ ارتفاعها متراً واحداً، وتزن 20 كيلوجراماً، ويعلوها مجسم ثلاثي الأبعاد لخيل وفارس، كرمز لفوز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ببطولة العالم للقدرة التي نظمها الاتحاد الدولي للفروسية في يوستن بارك في بريطانيا عام 2012.

ويظهر على الكأس الفارس رافعاً يده ملوحاً بالنصر، ممسكاً بقطعة ماسية من عيار 0.32، إضافة إلى حرف «إتش» مكتوب بطريقة متناسقة مع المقبض الذهبي.

ونُقِشَت في أعلى جوانب الكأس قصيدة «انتصار» التي كتبها سموه في خيله الذي حقق به الفوز في بطولة عام 2012. ويبلغ ارتفاع الكأس «دون القاعدة» 85 سنتيمتراً، وتم تزيينها بزخارف عربية في غاية الإتقان، يعلوها علم الإمارات الذي وضع في كل جوانبها.

ويبدو الانسجام والتوافق في التصميم واضحاً بوجود علم الدولة في مكان بارز في قصبة الكأس المزينة بزخارف عربية الهوية، ذهبية الشكل مصنوعة من حجر اللازورد بلونه الأزرق الداكن، كما نُقش اسم البطولة «كأس محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة» في هيكل الكأس بطريقة إبداعية.