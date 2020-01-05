إيمانويل يعد بإعادة العين إلى المنافسة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

أعلن نادي العين تعاقده مع البرتغالي إيمانويل بيدرو، ليتولي تدريب «الزعيم» لمدة موسم ونصف الموسم بديلاً من الكرواتي إيفان ليكو.

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وأشاد الدكتور مطر راشد الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة الكرة ، بجهود اللجنة الفنية بعد حسم ملف المدرب خلال أسبوعين، من إقالة ليكو.

وكشف الدرمكي أن «القائمة الأولية لاختيار المدرب الجديد في المرحلة الماضية شهدت دراسة 30 سيرة ذاتية وتم اقتصارها على عشرة مدربين قبل أن يتم الاستقرار على خمسة، ثم مدرب واحد هو إيمانويل بيدرو».

ووعد إيمانويل بإعادة العين إلى المنافسة على لقب الدوري بعد ابتعاده عن شباب الأهلي المتصدر بفارق 8 نقاط، وقال: «توليت المسؤولية اليوم وأعلم جيداً أن هناك تحديات كبيرة تنتظر فريقي، غير أنني سأتعامل مع كل تحدٍ على حدة، ونحن فريق العين الذي يطمح لأن يكون الأقوى بتحقيق الفوز في جميع مبارياته، وسننافس على المراكز المتقدمة وانتزاع لقب البطولة».