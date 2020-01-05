ختام رائع لمخيم الفرسان الشتوي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت أمس الأول، فعاليات مخيم الفرسان الشتوي للأطفال الذي ينظمه منتجع الفرسان الرياضي الدولي، وضم مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية المخصصة للصغار، خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 2 يناير الجاري.

وقدم منتجع الفرسان الرياضي الدولي تجربة فريدة من نوعها لأكثر من 225 طفلاً تراوحت أعمارهم ما بين 4 سنوات وحتى 14 سنة؛ حيث تمت إضافة لعبة رياضة سباق السيارات (الكارتينج) لأنشطة مخيمات الفرسان، وذلك لتوفير مزيد من المتعة والإثارة لمنتسبي المخيم.

وتضمن المخيم الذي استمر 3 أسابيع 18 نشاطاً ترفيهياً ورياضياً من بينها تمارين الآيروبيك والزومبا واللياقة ورماية القوس والحرف والفنون وفن الطبخ، إضافة إلى كرة السلة والكرة الطائرة وكرة القدم، وكرة القدم الأمريكية والفروسية وسباق السيارات وفنون الدفاع عن النفس والسباحة.