ديمتري بطلاً لسباق الحمرية للدراجات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الإمارات للدراجات صباح أمس السبت، في منطقة الحمرية بإمارة الشارقة، السباق التأهيلي لفئة النخبة والأندية الإماراتية لبطولة السلم للدراجات لمسافة 90 كيلومتراً على شكل 6 دورات وشارك في السباق 87 دراجاً. وأسفرت نتائج السباق عن فوز الدراج ديمتري ازددنكن بالمركز الأول في فئة النخبة

ونال الدراج عبدالرحمن منصوري المركز الثاني، وحاز الدراج عادل جلول على المركز الثالث، وفي فئة الأندية استطاع دراج نادي النصر طلال البلوشي الفوز بالمركز الأول ونال دراج نادي أبوظبي عبدالله الاستاد المركز الثاني، وحاز زميله من نادي أبوظبي محمد المطيوعي على المركز الثالث، وفي نهاية السباق قام نايف جكة، الأمين العام المساعد للاتحاد بتتويج الفائزين في السباق.