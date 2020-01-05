البطائح يتصدر دوري الصالات بفارق الأهداف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

تعادل فريقا شباب النصر وشباب الأهلي 1-1 في قمة ديربي دبي في دوري كرة قدم الصالات في أسبوعه الثامن، وكان «العميد» قد تقدم بهدف لخالد حارب وأدرك عبدالله الخمري التعادل ل«الفرسان».

وفاز دبا الحصن على مستضيفه مليحة 4-1، وسجل لدبا الحصن عبيد محمد هدفين، ووليد محمد ومحمد سعيد، وسجل لمليحة جابريال دافنز.

وبهذه النتائج يستعيد البطائح الصدارة برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن شباب الأهلي، وحل خورفكان والنصر في المركزين الثالث والرابع برصيد 13 نقطة، ودبا الحصن في المركز الخامس برصيد 12 نقطة، واتحاد كلباء في المركز السادس برصيد 9 نقاط، ومليحة سابعاً برصيد 6 نقاط، والظفرة ثامناً بنقطتين، والحمرية تاسعاً بنقطة واحدة.

وتشهد ساحة دوري الصالات هذه الأيام، حركة دؤوبة في التعاقد مع لاعبين مقيمين وجميعها تركز على التعاقد مع لاعبين من البرازيل، لكن المشكلة التي ستواجه الأندية التي ترغب في دعم صفوفها بمقيمين من بلاد السامبا، هي أن أوراق اللاعب ستتأخر، وهذه المشكلة واجهت الأندية سابقاً.