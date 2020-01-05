شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في «استاد حمدان بن راشد»، كان الظفرة يفوز على حتا (2-1)، وليؤكد طفرته التي جعلته يجمع 12 نقطة من أصل 15 ممكنة في آخر 5 مباريات؛ حيث فاز على خورفكان والشارقة والعين وحتا، وتعادل مع اتحاد كلباء، ليصل إلى النقطة 20، ويحتل المركز السادس، ويصبح مرشحاً جدياً للمنافسة على أحد مراكز «المربع الذهبي» .
أما حتا، فتعرض لخسارته السابعة توالياً، ولم يعرف طعم الفوز منذ تخطيه كلباء في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليتهدده الهبوط جدياً؛ حيث يحتل المركز الثالث عشر قبل الأخير برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطتين عن الفجيرة الثاني عشر، والذي حقق تعادلاً قاتلاً مع ضيفه عجمان (1-1).
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