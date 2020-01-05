ابن درويـش: المـونديـال لحظة فارقـة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن أحمد بن درويش، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة مصارعة الذراعين التي أقيمت أخيراً في صالة المنطقة التعليمية برأس الخيمة برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن المكاسب الإيجابية من تنظيم النسخة الأولى والنجاح التنظيمي والجماهيري والمستوى الفني المتطور في المنافسات المختلفة من المعطيات التي تمثل أرضية قوية نحو الانطلاق إلى تنظيم مثل هذا النوع من الفعاليات التي تحفز الفئات السنية المختلفة وتمنحهم فرصة تطوير قدراتهم ومهاراتهم بما يحقق التطلعات المرجوة على مستوى المنتخبات الوطنية التي تسعى لعكس الصورة المشرفة عن الوطن.

وقال ابن درويش إنهم أمام لحظة فارقة ومؤثرة ومهمة باستضافة أغلى البطولات على مستوى العالم، بفضل الدعم والرعاية والاهتمام للحدث البارز من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة الذي منح البطولة الفخر والشرف الرفيع بحرصه على الحضور وتتويج الفائزين ومتابعة جميع التفاصيل المرتبطة بها وكلماته التشجيعية للاعبين المشاركين، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في الوصول إلى علامة النجاح المطلوبة، لأن المناسبة أكبر من مجرد بطولة رياضية وهي ترسخ لمكانة الإمارة في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة.

وأشار ابن درويش إلى الدور الحيوي لفريق العمل في البطولة على مستوى اللجنة العليا المنظمة والمكون من خالد النقبي وسعيد جمعة الغيص وفيصل الغيص ورياض نعيم وجميع المسؤولين في اللجان الأخرى.

واعتبر ابن درويش منتخبنا الوطني لبناء الأجسام الرابح الأكبر من تنظيم هذه الفعالية بعد تقديم أبطالنا مستوى فنياً مميزاً عكس أهمية مثل هذه البطولات في اكتشاف المواهب.

وعبر ابن درويش عن شكره للشيخ عبدالله بن حمد الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير القسم الإعلامي التابع لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة وأحمد الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي وكل الذين حرصوا على الحضور لمتابعة فعاليات البطولة.