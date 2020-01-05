نصر كورونسلاف يحتل المركز الثالث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - النتيجة الأبرز في اليوم الأول من منافسات الجولة ال12؛ صنعها النصر؛ بفوزه على الجزيرة في عقر داره (2-1)؛ ليؤكد دخوله بالمنافسة جدياً على اللقب؛ وذلك باحتلاله المركز الثالث برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الشارقة الوصيف.

وبعد بداية كارثية، بجمعه نقطة واحدة في أول ثلاث مباريات تمثلت ب(خسارتين وتعادل)، قلب تعيين المدرب الكرواتي كورونسلاف كل المعادلات؛ حيث جمع «العميد» في عهده 22 نقطة من أصل 27 ممكنة تمثلت في (7 انتصارات وتعادل وخسارة)، كان من بينها الفوز على الوحدة وشباب الأهلي والجزيرة، والتعادل مع العين بعدما كان متأخراً (صفر-2)؛ أي أنه لم يخسر من الخمسة الكبار سوى أمام الشارقة.

من جهته، عاد الجزيرة للغة الهزائم بعد 4 مباريات عرف فيها الانتصار، ليتعرض هذا الموسم لسقوطه الثالث، من بينها اثنان على أرضه، وتفرض الأرقام السلبية التي حققها مراجعة حساباته، ولا سيما أنه لم يستطع الفوز على الخمسة الكبار بعد خسارته أمام الشارقة والنصر والوحدة، وتعادله مع شباب الأهلي والعين.