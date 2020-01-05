الدفاع المدني برأس الخيمة يتوج بدرع عام التسامح الرياضي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية حفل ختام فعاليات عام التسامح الرياضي للمنطقة الأمنية برأس الخيمة، في دورتها الخامسة بالتعاون مع اتحاد الشرطة الرياضي، بنادي ضباط الشرطة، كما حضر الختام العقيد ركن عبدالله بن سلمان مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة والعقيد قضيب الزعابي نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة والعديد من كبار الضباط ومديري الإدارات واللاعبين المشاركين والحاصلين على المراكز الأولى.

وتوج مدير عام العمليات المركزية الإدارات الفائزة على المستوى الفردي والفرقي. وحصلت إدارة الدفاع المدني على درع التفوق العام والمركز الأول وجاءت الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة وصيفاً في المركز الثاني ومكتب القائد العام ونائبه في المركز الثالث. وحصل على لقب بطل مسابقات عام التسامح الرياضية رقيب أول سلطان العوبد من مكتب القائد العام ونائبه نظير مشاركته في جميع مسابقات القوى.

وفي الختام عبر العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي عن سعادته بنسبة المشاركة الكبيرة وأكد أن مثل هذه المنافسات الرياضية تعزز وتقوي من روح التحدي والعزيمة لمنتسبي القيادة، متمنياً للجميع مزيداً من النجاحات والتميز.

ومن جانبه عبر الرائد عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية عن دعم القيادة اللامحدود بهدف نشر الوعي الرياضي والاهتمام بتنفيذ كافة برامج قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية الداخلية والخارجية، كما أكد أن فعاليات عام التسامح الرياضية لهذا العام شملت 22 مسابقة شارك بالتنافس عليها خمس إدارات عامة بأعدادٍ كبيرة وذلك يعتبر مؤشراً إيجابياً في نسبة زيادة أعداد المشاركين.