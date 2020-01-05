مبخوت يضع البصمة التهديفية 140

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل علي مبخوت هدفاً للجزيرة في مباراة الخسارة أمام النصر ليصل إلى 140 هدفاً في تاريخ مشاركاته بالدوري حسب التالي:

موسم 2019-2020: 7 أهداف (10 مباريات/ 3 تمريرات حاسمة).

موسم 2018-2019: 20 هدفاً (19 مباراة).

موسم 2017-2018: 13 هدفاً (16 مباراة).

موسم 2016-2017: 33 هدفاً (25 مباراة).

موسم 2015-2016: 23 هدفاً (23 مباراة)

موسم 2014-2015: 16 هدفاً (24 مباراة).

موسم 2013-2014: 7 أهداف (19 مباراة).

موسم 2012- 2013: 11 هدفاً (24 مباراة).

موسم 2011-2012: 3 أهداف (11 مباراة).

موسم 2010- 2011: هدفان (8 مباريات).

موسم 2009- 2010: 3 أهداف (16 مباراة).

موسم 2008-2009: هدفان (4 مباريات).

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