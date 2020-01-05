الرموز لـ «تي 24» و«مزيون».. والرئيسي لـ «الظفرة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

تحول ميدان الروية في دبي إلى إثارة كبيرة وسباق يحبس الأنفاس، مع أولى جولات فئة الشيوخ ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور (التلواح الرئيسية) لموسم 2019-2020، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، حيث شهد الميدان منافسات «جير شاهين» للفرخ والجرناس على مدار 5 أشواط.

وأسفرت النتائج في الشوط الأول للشيوخ في فئة جير تبع فرخ للرموز، عن تصدر اليلايس للمركز الأول عبر الطير «تي 24» الذي قاده الصقار عبيد خليفة المهيري، وجاء في المركز الثاني «إف 3» عبر الطير «تي 002» والصقار خليفة أحمد بن محمد المرر، وحصل الظفرة على المركز الثالث عبر الطير «تي 54»، والصقار يراح عبيد سالم الكتبي.

وتصدر فريق الظفرة فالكونز 1 المركز الأول في الشوط الثاني الرئيسي للشيوخ في فئة جير تبع فرخ، عبر الطير «تي 151» للصقار يراح عبيد سالم الكتبي، وجاء في المركز الثاني اليلايس عبر الطير «تي 49» والصقار عبيد خليفة المهيري، وفي المركز الثالث جاء الظفرة فالكونز 1 عبر الطير «تي 87» والصقار يراح عبيد سالم الكتبي.

وواصل الظفرة صدارته للأشواط بعدما نجح في تصدر الشوط الثالث للشيوخ (نقدي) في فئة جير تبع فرخ، عبر الطير «تي 46»، وجاء في المركز الثاني «إف 3» عبر الطير «تي إتش 303»، والثالث «إف 3 كي» عبر الطير «347». وعادت المنافسة القوية من جديد في الشوط الرابع في فئة جير تبع جرناس للرموز، حيث تصدر المشهد فريق «إف 3» بعدما فاز بالمركز الأول عبر الطير مزيون، وجاء في المركز الثاني «إف 3 آر» عبر الطير «15» والثالث «إف 3» عبر الطير «خطر».

واختتمت المنافسات القوية في الشوط الخامس الرئيسي فئة جير تبع جرناس، وتصدر المركز الأول «إف 3» عبر الطير «عريون»، وجاء في المركز الثاني الظفرة عبر الطير «تي 67»، وكان المركز الثالث من نصيب الظفرة عبر الطير «تي 164».

وقالت سعاد إبراهيم درويش مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: "أولى جولات فئة الشيوخ جاءت قوية، وظهرت المنافسة بين الصقارين، والجميع يسعى إلى تحقيق الهدف الأول، خاصة أن هناك أسماء كبيرة في السباق مثل «إف 3» واليلايس والظفرة، ومجموعة كبيرة من الصقارين الذين يمتلكون خبرة طويلة في ميادين الصيد بالصقور.