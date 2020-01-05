شكرا لقرائتكم خبر عن الترتيب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 1- شباب الأهلي 29 نقطة

2- الشارقة 24 نقطة

3- النصر 23 نقطة

4- الجزيرة 23 نقطة

5- العين 21 نقطة

6- الظفرة 20 نقطة

7- الوصل 18 نقطة

8- الوحدة 17 نقطة

9- اتحاد كلباء 13 نقطة

10- عجمان 13 نقطة

11- بني ياس 11 نقطة

12- الفجيرة 10 نقاط

13- حتا 8 نقاط

14- خورفكان 4 نقاط

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.