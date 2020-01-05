طموحات كبيرة لترايثلون الإمارات في 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد خالد عبدالكريم الفهيم رئيس جمعية الإمارات للترايثلون أن عام 2020 والذي أطلقت عليه القيادة الرشيدة عام الاستعداد للخمسين سيشهد نقلة نوعية تعزز الجهود التي بذلت في عام 2019، لمواصلة مسيرة الارتقاء برياضة الترايثلون في الدولة بمعايير الاتحاد الولي للترايثلون وبرؤى إماراتية طموحة.

وأفاد الفهيم أنه تم اعتماد أسس مهمة تسهم في نقلة نوعية للترايثلون في الدولة من شأنها تعزيز حضور المواطنين على منصات التتويج العالمية، مبينا أن خطة العمل ترتكز على عدة جوانب منها الشق التنظيمي من خلال الاستمرار في عضوية الاتحادين الدولي والآسيوي واتحاد غرب آسيا للترايثلون، وتحويل الجمعية إلى اتحاد، وتهيئة البيئة للهواة والمحترفين من الجنسين لممارسة اللعبة في جميع إمارات الدولة، والشق الإداري الذي يتضمن إطلاق تسجيل العضوية في جمعية الإمارات للترايثلون، إضافة إلى تحويل جميع طلبات تنظيم مسابقات الرياضات المركبة من ترايثلون، ودواثلون، وأكوالثون إلى الجمعية.

وأوضح عبدالملك جاني الأمين العام للجمعية أن الجمعية تعمل على إشهار الترايثلون في الأندية والمراكز الرياضية، وتوظف كافة إمكاناتها لتقديم الدعم الفني اللازم لها وللشركات المنظمة لمسابقات الترايثلون، وتسخر لذلك الشراكة مع الجهات الحكومية المعنية التي لا تتأخر في التعاون مع الجمعية من أجل الهدف الأسمى دائماً وهو رفع اسم الدولة في كافة المجالات ومنها المجال الرياضي.

وكشفت أسماء يوسف الجناحي عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المرأة في الاتحاد الآسيوي للترايثلون أن عام 2019 شهد طفرة مميزة في ممارسة السيدات للترايثلون مبينة أن الجمعية تعمل على مضاعفة الجهد لتنظيم المبادرات التي تسهم في نشر اللعبة وخاصة وسط السيدات وأكدت أن الأمر قيد البحث مع نادي دبي للسيدات ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.