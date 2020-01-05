شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى واف سي مصر اليوم فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الاهلي في السابعة والنصف من مساء اليوم،الأحد،مواجهة من "السهل المُمتنع" عندما يواجه فريق إف سي مصر بإستاد القاهرة في اللقاء الذى سيكون بمثابة "السهل المُمتنع" للمارد الأحمر في رحلة التتويج بلقب الدوري للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه ، ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققا العلامة الكاملة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته في دوري ابطال افريقيا، فيما يحتل اف سي مصر المركز الـ 12 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة.

موعد مباراة الاهلى وإف سي مصر والقنوات الناقلة

تنقل قناتي "تايم سبورت" و"أون سبورت" مباراة الاهلي واف سي مصر في السابعة والنصف من مساء اليوم مع وجود إستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ورغم فارق الترتيب في جدول الدوري ورغم فارق الخبرات والإمكانيات الفنية والتاريخ بين الفريقين والتي تصب في مصلحة الاهلي بالطبع إلا أن المارد الأحمر يرى أن مواجهة الليلة ستكون صعبة للغاية لأنها أمام فريق يلعب بدون ضغوط ويؤدي بشكل جيد أمام الكبار تحديداً كما أن الضغوط كبيرة على حامل اللقب بفضل إنتصاراته الأخيرة محلياً وأفريقياً وهو ما يجعل مواجهة إف سي مصر صعبة على أبناء السويسري رينيه فايلر المدير الفني الذى يرغب في تحقيق الفوز العاشر في بطولة الدوري من أجل "تأمين" القمة وتجهيز الفريق بشكل جيد للمواجهة المرتقبة والهامة السبت المقبل أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بملعب الأخير في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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ويعول فايلر في مواجهة الليلة على جهود نجوم الفريق في مقدمتهم ، على معلول ووليد سليمان وجونيور أجاي وأحمد فتحي وعمرو السولية ومحمود متولي وغيرهم من كتيبة الفريق التي حققت نتائج مُتميزة خلال الفترة الأخيرة ، وتحدث فايلر مع لاعبيه عن أهمية مواجهة إف سي مصر رغم فارق الإمكانيات بين الفريقين مؤكداً لهم على ضرورة التركيز والاجتهاد منذ البداية بهدف تسجيل هدف مُبكر والقضاء على طموحات المنافس ،وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق على صعوبة مواجهة الليلة، معلقاً "نحترم فريق إف سى مصر وجهازه الفنى الذى يقدم مباريات قوية هذا الموسم، وأوضح أن المنافس قدم مباراة جيدة جدًا مؤخرًا أمام طنطا، وفاز بهدفين مقابل هدف وحيد ولديه عناصر مميزة، ومن ثم سنتعامل مع المباراة بكل جدية، وقال عبد الحفيظ: "نحترم جميع المنافسين، ولدينا هدف واحد ومحدد، وهو مواصلة الانتصارات المحلية؛ من أجل الحفاظ على صدارة الدورى، مشيرا إلى أن الفريق جاهز لمباراة نادى إف سى مصر، ولديه رغبة قوية فى تحقيق الفوز، الذى سيكون دافعا قويا قبل السفر إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم.

في المقابل ، طالب عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق اف سي مصر لاعبيه بضرورة التركيز والإجتهاد أمام الاهلي واستغلال الصحوة التي يمر بها الفريق مؤخرا في تحقيق نتيجة إيجابية امام الأهلي، مشددا علي ان الفترة الماضية شهدت تحسن ملحوظ في النتائج والمستوي داخل الملعب.

وشدد المدير الفني علي لاعبيه بضرورة النزول لأرض الملعب دون النظر لأسم الأهلي او لاعبيه وعدم الخوف من المنافس خاصة ان إف سي مصر سبق وتعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق وكان المستوي والخبرة أقل من الوقت الحالي بالنسبة للاعبي اف سي مصر، مضيفا للاعبيه انه يثق في قدراتهم وانهم قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.