موعد مباراة الزمالك وطنطا اليوم 5 / 1 / 2020 بالدورى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك تحد جديد عندما يحل ضيفًا على نظيره طنطا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما حقق الفوز فى مباراته الماضية أمام أسوان بهدفين دون رد، والتى جمعت بينهما مساء الخميس الماضى، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز.
ويحتل الزمالك، المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف، فيما يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 11 مواجهة حقق خلالهم الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 لقاءات وهزم فى 3 مباريات، بينما سجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفًا.
موعد مباراة الزمالك وطنطا فى الدورى الممتاز والقنوات الناقلة
تُقام مباراة الزمالك وطنطا فى الخامسة من مساء اليوم الأحد، الموافق 5 / 1 / 2020، على ستاد غزل المحلة، والتى ستُذاع عبر قناتى أون سبورت وتايم سبورت.
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