مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 / 1 / 2020 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 5 / 1 / 2020 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة المقاولون العرب ومصر المقاصة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ومباراة طنطا والزمالك على ستاد غزل المحلة ومباراة الاهلى ونادى مصر على ستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري العام

موعد مباراة المقاولون العرب ومصر المقاصة

تقام مباراة المقاولون العرب ومصر المقاصة فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الأحد على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى مواجهة صعبة للفريقين حيث يعيش ذئاب الجبل أروع مواسمه الكروية فيما يقدم الفريق الفيومى أضعف مستوياته فى الدوري منذ صعوده للممتاز.

وحقق المقاولون العرب فوزاً غالياً على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى أخر ظهور له بالمسابقة فيما خسر مصر المقاصة من الأهلى بهدفين دون رد فى إطار مباريات نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه ستة أهداف فى المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى ثلاثة وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

موعد مباراة طنطا والزمالك

تقام مباراة طنطا والزمالك فى تمام الخامسة عصر اليوم الاحد على ستاد غزل المحلة حيث يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما حقق الفوز فى مباراته الماضية أمام أسوان بهدفين دون رد، والتى جمعت بينهما مساء الخميس الماضى، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

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يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف، فيما يحتل فريق طنطا المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 11 مواجهة حقق خلالهم الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 لقاءات وهزم فى 3 مباريات، بينما سجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

موعد مباراة الاهلى ونادى مصر

تقام مباراة الاهلى ونادى مصر فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الاحد على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء الذى سيكون بمثابة "السهل المُمتنع" للمارد الأحمر في رحلة التتويج بلقب الدوري للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه ، ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققا العلامة الكاملة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته في دوري ابطال افريقيا، فيما يحتل اف سي مصر المركز الـ 12 في جدول الدوري برصيد 11 نقطة من 11 مباراة، وحقق الفريق الفوز في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف علي فريق طنطا

ورغم فارق الترتيب في جدول الدوري ورغم فارق الخبرات والإمكانيات الفنية والتاريخ بين الفريقين والتي تصب في مصلحة الاهلي بالطبع إلا أن المارد الأحمر يرى أن مواجهة الليلة ستكون صعبة للغاية لأنها أمام فريق يلعب بدون ضغوط ويؤدي بشكل جيد أمام الكبار تحديداً كما أن الضغوط كبيرة على حامل اللقب بفضل إنتصاراته الأخيرة محلياً وأفريقياً وهو ما يجعل مواجهة إف سي مصر صعبة على أبناء السويسري رينيه فايلر المدير الفني الذى يرغب في تحقيق الفوز العاشر في بطولة الدوري من أجل "تأمين" القمة وتجهيز الفريق بشكل جيد للمواجهة المرتقبة والهامة السبت المقبل أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بملعب الأخير في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.