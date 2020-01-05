شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للكرة النسائية يواصل استعداداته لمباراة المغرب فى تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة مرانه فى اليوم الأول من المعسكر المغلق المقام بدار ضباط الوقود والذى سيستمر حتى يوم الاربعاء استعدادا لمواجهة المغرب يوم 17 يناير الجارى فى تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم.

استمر المران لمدة ساعة ونصف تحت قيادة حسين عبد اللطيف المدير الفنى وبدأ بالاحماء والجرى الخفيف ثم خضع اللاعبات لأداء وحدات تدريبيه بدنية بهدف رفع اللياقة البدنية وبعدها ادى الفريق بعض التدريبات التكتيكية واختتم المران بتقسيمة بين اللاعبات.

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وشارك فى المران فرح سمير و حبيبة خالد والهام هانى وندا عماد و ايمان حسن ودانا ندى وهنا وجيه ويارا ياسر وهدى شكرى واسراء فرج وامل ناصر وندى ابراهيم ومروة طلعت وسيلينا صاروفيم وليلى شريف وليلى زاهر ونادية رمضان ورنا هشام ونازلى رمضان ونادين الشافعى وندا خالد وجيدا المستكاوى لقائمة المنتخب، وغاب عن المران بسمة محمد وشروق ابراهيم ونادين غازى وملك تامر وملك شوكت لظروف الدراسة والامتحانات.

وعقدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية جلسة مع الحهاز الفنى واللاعبات وقامت بالشد من ازرهن وأكدت على أهمية التركيز فى الفترة المقبلة من أجل تحقيق الحلم الذى يسعون إليه ليكون أول جيل يصل لكأس العالم فى الكرة النسائية.