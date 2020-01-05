شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: لاعبو الزمالك رفضوا التدريب عقب هزيمة 6 / 1 أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال حمزة نجم الزمالك ومنتخب مصر سابقًا أنه قام بإغلاق باب الشقة على محمود عبد الرازق " شيكابالا " قائد الفريق الابيض من أجل عدم الانضمام للأهلي.
وأوضح جمال حمزة في تصريحات تلفزيونية لقناة " Time sport " قائلا :" شيكابالا، وافق على الانتقال إلى الأهلي وقام بالتوقيع، بعدما عاد من باوك اليوناني، بسبب تجاهل مسئولي الزمالك خوفًا من الغرامة المالية التي كانت متوقعة ان تقع على اللاعب و أنه أغلق باب الشقة على شيكابالا وذهب لنادي الزمالك، للحديث مع المسئولين للتدخل لمنع إتمام انتقال الفهد الأسمر إلى القلعة الحمراء " .
وأشار جمال حمزة أن لاعبو الزمالك رفضوا الذهاب الى التدريبات عقب الهزيمة أمام الاهلى بنتيجة 6 / 1 الشهيرة بسبب عد أستوعاب تلك الصدمة على الجميع .
نجح الأهلي في تحقيق الفوز علي غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة تاريخية في المباراة، والتي أصبحت فيما بعد ذكري تاريخية تحتفل بها جماهير الأحمر في نفس اليوم من كل عام و التي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 6-1، ضمن مسابقة الدوري بتاريخ 16 مايو 2002 .
وأضاف جمال جمزة أن الالمانى أوتوفيستر المدير الفنى لفريق الزمالك فى ذلك الوقت هو السبب في نتيجة الـ 6-1 حيث قام بتغير طريقة اللعب فجأة وقام باشاراك لاعبين فى مراكز غير مراكزهم .
ويلتقى فريق طنطا نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية العاشرة من بطولة الدورى المصرى، ويستضيفها ستاد غزل المحلة فى مدينة المحلة الكبرى .
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