تصريحات السبت| مرتضى منصور يهدد اتحاد الكرة.. وكوليبالي يوجه رسالة لجماهير النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 4 يناير 2020.

اتحاد الكرة يوضح لـ"الخليج 365" سبب عدم قيد كهربا رغم وصول بطاقته الدولية

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، السبب وراء عدم السماح للأهلي بقيد محمود عبدالمنعم "كهربا" ، مؤكدا أن ذلك يرجع إلى القرار الذي تم اتخاذه في وقت سابق بعدم السماح للإندية بقيد اللاعبين في حالة عدم دفع المستحقات المتأخرة لاتحاد الكرة.

كوليبالي يوجه رسالة لجماهير النجم بعد عودته للمشاركة

أعرب الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم النجم الساحلي التونسي، عن سعادته بعد العودة للمشاركة في المباريات عقب تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، موجها الشكر لجماهير "ليتوال".

سعد سمير يعلق على رفع اسمه من قائمة الأهلي المحلية

علق سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قرار رفع اسمه من القائمة المحلية، ليحل بدلا منه اللاعب محمود كهربا، المنضم حديثا للفريق.

"انتقام وعزل".. مرتضى منصور يهدد اتحاد الكرة

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة نارية لجمال الغندور رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم.

طبيب الأهلي يحدد موعد عودة نيدفيد ويكشف موقف الشحات

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أعلن خالد محمود، طبيب الأهلي، الموعد المبدئي لعودة لاعب الوسط كريم نيدفيد، مشيرًا إلى أن حسين الشحات سيسافر مع الفريق إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا.

مصدر بالأهلي يوضح لمصراوي سبب تأخر ضم إليكي نجم لوزين السويسري

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إن هناك تعثر في صفقة انتقال النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري لصفوفهم، مشيرًا إلى صعوبة المفاوضات وخلاف في بعض الأمور.

مصدر يعلق لمصراوي على أنباء رحيل فايلر عن الأهلي

نفى مصدر مقرب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، رحيل المدرب عن مصر لتدريب منتخب غانا.

طارق العشري: تدريبي للمنتخب مستحيل.. ولاعب بيراميدز بميزانية فريقي

قال طارق العشري، المدير الفني لنادي حرس الحدود، إن مسألة تدريب منتخب مصر "مستحيلة" في ظل أن الاختيارات تنحصر بين مدربي الأهلي والزمالك.

حسن شحاتة يتحدث عن.. حسم الأهلي للدوري.. مميزات الفريق مع فايلر.. ونصيحة لأزارو

قال حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر الأسبق، إنه لا يوجد أحد يختلف على أداء النادي الأهلي خلال الموسم الجاري 2019/2020

حسن شحاته: فرجاني أراد الطرد أمام أسوان.. ومصطفى محمد عاد لمستواه

قال حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر ونادي الزمالك، إن الزمالك ظهر بصورة جيدة في مباراته الأخيرة أمام أسوان.