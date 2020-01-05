النشرة الرياضية.. الأهلي يعلن وصول البطاقة الدولية لمحمود كهربا..وهداف الدوري ينتقل إلى إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 4 يناير.

النصر يتوج بالسوبر السعودي لأول مرة في تاريخه

توج نادي النصر بلقب السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه بعد تخطي التعاون في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

رسميًا.. هداف الدوري ينتقل إلى إنبي

أعلن رئيس مجلس إدارة إنبي زكريا السيد، التعاقد مع مهاجم نادي بيراميدز أحمد علي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

باهر المحمدي يعلن انتهاء أزمته مع الإسماعيلي

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أعلن باهر المحمدي، قائد الإسماعيلي، التراجع عن رغبته في الرحيل، مؤكدًا استمراره في صفوف الدراويش خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يُعلن رقم قميص محمود "كهربا"

أعلن النادي الأهلي الرقم الذي سيحمله محمود كهربا، المنضم حديثا للفريق الأحمر، بعد وصول البطاقة الدولية الخاصة به.

الأهلي يعلن وصول البطاقة الدولية لمحمود كهربا

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، مساء اليوم السبت، وصول البطاقة الدولية لمحمود عبد المنعم كهربا، لاعب المنتخب الوطني والمنضم حديثا للفريق الأحمر.

قبل مواجهة نادي مصر.. كهربا يتصدر قائمة الأهلي.. وعودة أجايي وأشرف

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، القائمة التي تستعد لخوض مباراة نادي مصر والتي من المقرر أن تقام مساء غد الأحد ضمن حسابات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري.