محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم السبت 4 يناير، بمختلف البطولات. كأس السوبر السعودي أهداف مباراة النصر والتعاون كأس محمد السادس للاندية الابطال أهداف مباراة مولودية الجزائر والرجاء المغربي Advertisements الدوري الإسباني أهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي أهداف مباراة برشلونة وإسبانيول

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت..ثلاثية ريال مدريد أمام خيتافي.. وتعادل مثير في ديربي كتالونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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