اتحاد الكرة يوضح لـ"الخليج 365" سبب عدم قيد كهربا رغم وصول بطاقته الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل يلا كورة:

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، السبب وراء عدم السماح للأهلي بقيد محمود عبدالمنعم "كهربا" ، مؤكدا أن ذلك يرجع إلى القرار الذي تم اتخاذه في وقت سابق بعدم السماح للإندية بقيد اللاعبين في حالة عدم دفع المستحقات المتأخرة لاتحاد الكرة.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم السبت بأن النادي الأهلي لم يتمكن من قيد كهربا في القائمة المحلية إلا بعد دفع المستحقات المتأخرة للاتحاد والتي تقدر بحوالي 8 مليون جنيه.

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واستلم الأهلي البطاقة الدولية الخاصة بكهربا اليوم السبت، وانضم إلى قائمة الفريق لمواجهة اف سي مصر غدًا الأ في الدوري الممتاز، لكن حتى الآن لم يتم السماح بإضافته لقائمة الفريق المحلية، وهي الخطوة الإلزامية قبل مشاركة اللاعب مع الفريق بشكل رسمي.

وتابع المصدر ذاته مؤكدًا أن القرار الخاص بمنع القيد لا يخص الأهلي فقط، بل متعلق بكافة أندية الدوري الممتاز بسبب المستحقات المتأخرة لاتحاد الكرة لدى الأندية خلال الفترات الماضية.

وانضم كهربا للأهلي بعد فسخ تعاقده مع ديسبورتيفو أفيش البرتغالي ووقع عقدًا مع متصدر الدوري الممتاز لمدة 4 سنوات ونصف.