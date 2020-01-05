الأهلي يرد على اتحاد الكرة في أزمة قيد كهربا

أكد مصدر بالنادي الأهلي إن إتحاد الكرة يحاول إختلاق أزمات غير مبررة في مسألة قيد محمود عبدالمنعم "كهربا" عن طريق الحديث عن وجود مديونيات لدى الأهلي الذي يعتبر أكثر الأندية التزاما بسداد مستحقات كافة الجهات وعلى رأس إتحاد الكرة.

وكشف المصدر عن إن وفدا من الإدارة المالية بالأهلي قد اجتمع بمسئولي اتحاد الكرة من أجل تسوية كافة الأمور، وإن

هناك خلاف من جانب الإتحاد بخصوص نسبة الـ15 % من قيمة حقوق البث التلفزيوني ، حيث يطلب مسئول الإتحاد الحصول على هذه النسبة عن إجمال قيمة عقد الرعاية، وهو ما يعتبر غير منطقيا ، خاصة إن النادي الأهلي قام ببيع كافة الحقوق والتي من بينها حقوق البث التلفزيوني للشركة الراعية ، وبالتالي لا يمكن سداد نسبة الـ15 % سوى عن قيمة البث التلفزيوني فقط وليس إجمالي عقد الرعاية.

وأثار إتحاد الكرة حالة من الغضب الشديد بإثارة هذا الأمر في ظل التزام النادي الأهلي الشديد بسداد مستحقات كافة الجهات المختلفة، وعدم وجود شرط بلائحة القيد يمنع قيد لاعب قبل سداد مستحقات معينة تعتبر في الوقت الراهن محل خلاف من جانب مسئولي الإتحاد، وهو ما يسير في اتجاه مجاملة بعض الأندية وإثارة الأزمات بدون مبرر.