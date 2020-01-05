اليوم.. منتخب اليد يواجه السويد وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا

يخوض منتخب مصر الوطني الأول لكرة اليد اليوم الأحد مباراة ودية مع منتخب السويد استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو والتي تستضيفها تونس في الفترة من

16 الي 27 يناير الجاري .

وكانت بعثة منتخب مصر الوطني الأول لكرة اليد قد غادرت في ساعة مبكرة من صباح

الجمعة، من صربيا متوجهة إلى السويد للدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوع قبل السفر الى تونس استعدادا للبطولة.

يلعب منتخب مصر الوطني الأول لكرة اليد في البطولة الافريقية ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات كينيا وغينيا والكونغو الديمقراطية.