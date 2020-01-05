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إسبانيول يخطف تعادلا مثيرا من برشلونة بالدوري الإسباني

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تعادل فريق إسبانيول مع نظيره بهدفين لكل منهما، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من .

بادر ديفيد لوبيز سيلفا بالتسجيل لصالح إسبانيول في الدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول، ثم مع بداية الشوط الثاني استطاع الثنائي لويس سواريز وأورتورو فيدال من قلب

النتيجة لصالح برشلونة في الدقيقتين 51، 59، ثم تعادل إسبانيول في الدقيقة 88 عن طريق لاعبه وولي.

وشهدت المباراة طرد الهولندي فرانكي دي يونج لاعب وسط برشلونة في الدقيقة 75 ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين الامر الذي استغله لاعبي إسبانيول واستطاعوا أن يخطفوا

هدف التعادل في الدقائق الاخيرة من المباراة.

وبنفس الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني فاز على نظيره خيتافي بثلاثية نظيفة، ليتصدر ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا منتظرًا ما ستسفر عنه مباراة برشلونة وإسبانيول.

بهذه النتيجة استرد فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني بعد أن رفع رصيده إلى 40 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد الذي يحل وصيفًا برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف، فيما يقبع إسبانيول في قاع الترتيب برصيد 21 نقطة.

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