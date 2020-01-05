تعرف على موعد مباريات الأحد بكأس الاتحاد الإنجليزي

استطاع مانشستر سيتي سحق نظيره بورت فايل في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما تفوق ليستر سيتي على ويجان أتليتك بهدفين نظيفين، أما ولفرهامبتون فقد تعادل على أرضه مع مانشستر يونايتد بدون أهداف ليحتكم الفريقين لمباراة العودة التي ستقام على ملعب أولدترافورد.



وتقدم إليكم "بوابة الوفد" جدول مباريات غدًا الأحد التي ستقام في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

فيقابل فريق تشارلتون أتلتيك نظيره وست بروميتش ألبيون