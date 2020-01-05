استطاع مانشستر سيتي سحق نظيره بورت فايل في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما تفوق ليستر سيتي على ويجان أتليتك بهدفين نظيفين، أما ولفرهامبتون فقد تعادل على أرضه مع مانشستر يونايتد بدون أهداف ليحتكم الفريقين لمباراة العودة التي ستقام على ملعب أولدترافورد.
في تمام الساعة 16:01 بتوقيت القاهرة على ملعب ذا فالي
وتقدم إليكم "بوابة الوفد" جدول مباريات غدًا الأحد التي ستقام في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي
فيقابل فريق تشارلتون أتلتيك نظيره وست بروميتش ألبيون
أما تشيلسي فيواجه نوتنجهام فورست في تمام الساعة 16:01 على ملعب ستامفورد بريدج بلندن
فيما يواجه ميدلزبرة نظيره توتنهام هوتسبير على ملعب ريفر سايد ستديوك في تمام الساعة 16:01
كرو ألكساندرا يواجه بارنسلي في تمام الساعة 16:01 بتوقيت القاهرة والتي تقام على ملعب ألكساندرا
كريستال بالاس يواجه ديربي كاونتي في ملعب سيلهرست بارك في تمام الساعة 16:01
شيفيلد يونايتد يواجه فلايد في تمام الساعة 16:01 والتي تقام على ملعب برامال لين
بيرستول روفيرز يواجه كوفنتري سيتي في تمام الساعة 16:01 على ملعب ميموريال
أما كوينز بارك رينجرز فيواجه سوانزي سيتي على ملعب لوفتس ورد في تمام الساعى 16:01
بيرتن ألبيون يواجه نورثامبتون تاون على ملعب بيريلي ستاديوم في تمام الساعة 16:01
ليفربول يواجه إيفرتون على ملعب أنفيلد في تمام الساعة 18:01 بتوقيت القاهرة
أما جيلينجهام فيواجه وست هام يونايتد على ملعب بريستفيلد ستاديوم في تمام الساعة 20:16.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد مباريات الأحد بكأس الاتحاد الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.