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منتخب مصر للكرة النسائية يؤدي مرانه الأول استعدادا لتصفيات افريقيا

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ادي منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة مرانه في اليوم الأول من المعسكر المغلق المقام بدار ضباط الوقود والذي سيستمر حتي يوم الاربعاء استعدادا لمواجهة المغرب يوم 17 يناير الجاري في تصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم

استمر المران لمدة ساعة ونصف تحت قيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني وبدأ بالاحماء والجري الخفيف ثم خضع اللاعبات لأداء وحدات تدريبيه بدنية بهدف

رفع اللياقة البدنية وبعدها ادي الفريق بعض التدريبات التكتيكية واختتم المران بتقسيمة بين اللاعبات .

وشارك في المران فرح سمير و حبيبة خالد والهام هاني وندا عماد و ايمان حسن ودانا ندي وهنا وجيه ويارا ياسر وهدي شكري واسراء فرج وامل ناصر وندي ابراهيم ومروة طلعت وسيلينا صاروفيم وليلي شريف

وليلي زاهر ونادية رمضان ورنا هشام ونازلي رمضان ونادين الشافعي وندا خالد وجيدا المستكاوي لقائمة المنتخب وغاب عن المران بسمة محمد وشروق ابراهيم ونادين غازي وملك تامر وملك شوكت لظروف الدراسة والامتحانات وعقدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية جلسة مع الحهاز الفني واللاعبات وقامت بالشد من ازرهن واكدت علي أهمية التركيز في الفترة المقبلة من أجل تحقيق الحلم الذي يسعون إليه ليكون أول جيل يصل لكأس العالم في الكرة النسائية
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