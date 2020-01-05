أعرب محمد فوزي حارس الفريق الاول لكرة القدم بنادي بيلا أحد اندية القسم الثاني بمجموعة بحري عن سعادته بعد تألقه أمام دكرنس في المباراة التي جمعت بينهم في ختام مباريات الدور الأول .

وقال فوزي في تصريحات خاصة لـ"الوفد" انه هدفه اللعب في الدوري الممتاز لكي يسعد اهله ويشرفهم عندما يكون لاعبا كبيرا، مشيرا إلى انه يعمل كثيراً من اجل تحقيق هدفة.

وقال فوزي ان هدفة داخل مصر عصام الحضري بينما هدفة خارج مصر أليسون بيكير لاعب

وتابع فوزي صاخب ال23 عاماً قائلا انه لعب في الزمالك ٤ سنوات مع حسام حسن واحمد حسام ميدو وحلمي طولان ومستر وباتشيكو من ثم انتقل الي بيلا بسبب إلغاء دوري 97.

واختتم قائلاً انه تلقى خلال تواجدة في بيلا عدة عروضا من الممتاز ب ولكنه يركز في الوقت الحالي مع الفريق لحين وجود عرض جيد للرحيل.

الممتاز لكي يسعد اهله ويشرفهم عندما يكون لاعبا كبيرا، مشيرا إلى انه يعمل كثيراً من اجل تحقيق هدفة.وقال فوزي ان هدفة داخل مصر عصام الحضري بينما هدفة خارج مصر أليسون بيكير لاعب ليفربول وتابع فوزي صاخب ال23 عاماً قائلا انه لعب في الزمالك ٤ سنوات مع حسام حسن واحمد حسام ميدو وحلمي طولان ومستر وباتشيكو من ثم انتقل الي بيلا بسبب إلغاء دوري 97.واختتم قائلاً انه تلقى خلال تواجدة في بيلا عدة عروضا من الممتاز ب ولكنه يركز في الوقت الحالي مع الفريق لحين وجود عرض جيد للرحيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تألقه أمام دكرنس.. محمد فوزي: مثلي الأعلى عصام الحضري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.