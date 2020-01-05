الرجاء المغربي يحقق فوزاً مثيراً خارج ملعبه أمام مولودية الجزائر

حقق فريق الرجاء المغربي فوزاً غالياً خارج ملعبه علي حساب نظيره مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم .
وأنهى أصحاب الأرض شوط المباراة الأول بالتقدم بهدف دون رد، حمل توقيعاللاعب سامي فريوي في الدقيقة 28 من زمن وأحداث اللقاء.
وانتفض لاعبو الرجاء في الشوط الثاني، واستغلوا النقص العددي لمولودية الجزائر بعد طرد اللاعب شمس الدين حراق، وقلبوا التأخر إلى فوز.
وسجل ثنائية الفريق الضيف كل من محسن متولي من ركلة جزاء والكونغولي بين مالانجو في الدقيقتين 58 و82 من عمر المباراة.
ووضع الرجاء قدما في الدور نصف النهائي ويكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة في الإياب الذي يقام يوم 9 فبراير المقبل على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.، لضمان التأهل إلى المرحلة قبل الأخيرة.
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