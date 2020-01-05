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برشلونة يتأخر أمام إسبانيول بالشوط الأول

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يتأخر فريق امام نظيره إسبانيول بهدف نظيف خلال أحداث الشوط الاول من المباراة التي تقام بينهما على ملعب كورنيلا البرات، ضمن منافسات الجولة

التاسعة عشرة من .

سجل ديفيد لوبيز سيلفا هدف إسبانيول في الدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول.

دخل برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

نيتو في حراسة المرمى

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في الدفاع: خوردي ألبا، لينجليت، جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو

في الوسط: فرانكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش

في الهجوم: أنطوان جريزمان، لويس سواريز، ليونيل

 

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