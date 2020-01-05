برشلونة يتأخر أمام إسبانيول بالشوط الأول

يتأخر فريق برشلونة امام نظيره إسبانيول بهدف نظيف خلال أحداث الشوط الاول من المباراة التي تقام بينهما على ملعب كورنيلا البرات، ضمن منافسات الجولةالتاسعة عشرة من الدوري الإسباني.
سجل ديفيد لوبيز سيلفا هدف إسبانيول في الدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول.
دخل برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:
نيتو في حراسة المرمى
في الدفاع: خوردي ألبا، لينجليت، جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو
في الوسط: فرانكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش
في الهجوم: أنطوان جريزمان، لويس سواريز، ليونيل ميسي
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