بالصور.. بيراميدز يبدأ تدريباته لمواجهة الإسماعيلي

بدأ فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريباته اليوم، السبت، استعدادا لمباراة الإسماعيلي الهامة في الدوري الممتاز. ويستضيف بيراميدز نظيره النادي الإسماعيلي مساء الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدوري الممتاز. الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدوري الممتاز. وخاض الفريق مرانا قويا بالملعب الفرعي للدفاع الجوي تحت قيادة المدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش الذي حاول علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال لقاء حرس الحدود الأخير في الدوري. Advertisements

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