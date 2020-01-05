أحمد صلاح ينتزع الذهبية الثالثة لمصر في بطولة شمال إفريقيا للكاراتيه

واصل لاعبو منتخبنا الوطني للكاراتيه، السبت، حصدهم للميداليات في بطولة شمال إفريقيا للشباب والناشئين المقامة في تونس. تمكن أحمد صلاح من الفوز بالميدالية الذهبية في منافسات وزن فوق 76 كجم للشباب.
بذلك، منح صلاح مصر الميدالية الذهبية الثالثة في البطولة بعدماسبقه كل من ملك غبن و دنيا يسري في منافستي الكاتا للناشئات والشباب على الترتيب.
وجاءت الميداليات الفضية من نصيب روان عباس وزن 54 كجم، وياسين فرحات في وزن 52 كجم للناشئين، وميعبدالفتاح في وزن 53 كجم للشباب.
وارتفعت حصيلة منتخبنا من الفضيات إلى أربع ميداليات، بعدما سبقهم محمد ياسر في منافسات كاتا للشباب.
وكانت البعثة المصرية قد حققت أيضا ثلاث برونزيات في وقت سابق جاءت من نصيب فوزي ناشد في منافسات فوق 76 كجم و أحمد أشرف ونورهان أحمد حسن في منافسات فوق 59 كجم
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