أهداف مباراة إسبانيول وبرشلونة في الدوري الاسباني

سقط برشلونة في فخ التعادل الايجابي 2/2 في الجولة ال19 من الدوري الإسباني، مساء اليوم السبت 4-1-2020، على ملعب جاره وعدوه اللودود إسبانيول، ليتساوى في نفس رصيد نقاط ريال مدريد الذي فاز في وقت سابق اليوم السبت أمام خيتافي بثلاثية دون رد.

تقدم إسبانيول بهدف حمل إمضاء لاعب الوسط الإسباني دافيد لوبيز في الدقيقة 23، أنهى به الشوط الأول، وفي بداية الشوط الثاني وبعد نزول النجم التشيلي “أرتورو فيدال” تغيرت أحوال المباراة، وتمكن برشلونة من تسجيل هدف التعديل بواسطة لويس سواريز في الدقيقة 50.

ومن رأسية بعد تمريرة أرسلها لويس سواريز، سجل أرتورو فيدال هدف تقدم برشلونة في الدقيقة 59، إلا أن تغييرات مدرب إسبانيول أحدثت الفارق وأدت إلى سيطرته على خط الوسط ليسقط النجم الهولندي “دي يونج” في هفوتين تسببتا في طرده بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 75.

ولم يتحمل برشلونة النقص العددي لأكثر من 15 دقيقة لتستقبل شباكه هدفًا في الدقيقة 88 حمل إمضاء وو ليي من تسديدة قوية بالقدم اليمنى داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه لتمريرة من فارجاس.