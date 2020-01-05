أهداف مباراة مولودية الجزائر والرجاء البيضاوي في البطولة العربية

قلب الرجاء البيضاوي المغربي تأخره بهدف دون رد أمام مضيفه مولودية الجزائر إلى فوز مثير بهدفين لهدف خلال الشوط الثاني من مباراة ذهاب دور الـ8 بالبطولة العربية للأندية، مساء اليوم السبت 4-1-2020، على ملعب مصطفى تشاكر في مدينة البليدة.

الرجاء دخل المباراة دون عدد من لاعبيه المؤثرين أمثال أيوب ناناح وبدر بانون وحميد أحداد للإصابة، وتلقى الفريق لصفعة مبكرة في الدقيقة 29 عندما سجل مهاجم مولودية الجزائر “سامي فريوي” هدف التقدم بعدما استقبل عرضية مذهلة ارسلها لاعب الوسط المتميز “شمس الدين حراق” من الجهة اليسرى.

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وطالب الجهاز الفني للرجاء الحكم الإماراتي “عادل النقبي” بمراجعة تقنية الفيديو (فار) لثقتهم بأن الهدف غير شرعي بعدما كسر لاعب مولودية الجزائر الراية الركنية قبل تنفيذه لركلة ركنية قبل لحظات من كرة الهدف.

ولم تنجح الخطة التي بدأ بها المدير الفني للرجاء “جمال السلامي” بقيادة محسن متولي وبين مالانجو في اختراق دفاعات مولودية الجزائر على مدار الشوط الأول، رغم استحواذ وسيطرة الفريق على الكرة معظم الوقت.

لكن كل شيء تغير في الشوط الثاني عندما أقنع لاعبو الرجاء الحكم بمراجعة تقنية الفار في الدقيقة 53 لمعاينة لقطة لمس مدافع مولودية الجزائر للكرة باليد داخل صندوق العمليات أثناء إلتحام مع بين مالانجو.

وقرر الحكم احتساب ركلة جزاء لرؤيته أن مدافع المولودية “لعمارة” قد تعمد لمس الكرة بيده، وعند احتفال أحد لاعبي الرجاء بهذا القرار تعرض لاعتداء من دون كرة في الوجه من شمس الدين حراق.

وفي الدقيقة 57 أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه شمس الدين حراق بعد مراجعة تقنية الفار للتأكد من الاعتداء المتعمد على لاعب الرجاء.

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وتغلب قائد الرجاء “محسن متولي” على تلك الأجواء المشحونة والاحتجاجات الجماهيرية بتنفيذ ناجح لركلة الجزاء في الدقيقة 58 ليعلن التعادل 1/1.

وتسبب النقص العددي في تراجع المخزون اللياقي لمولودية الجزائر خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، الأمر الذي استفاد منه محسن متولي في الدقيقة 82 عندما شن هجمة مضادة نموذجية شهدت مروره من لاعبين اثنين من خط دفاع المولودية قبل أن يمهد كرة ذكية داخل المنطقة نحو بين مالانجو الذي سجل منها هدف الفوز 2/1.

أهداف مولودية الجزائر والرجاء

هدف تقدم مولودية الجزائر 1-0

لقطة طرد شمس الدين حراق

هدف تعادل الرجاء 1/1

هدف تقدم الرجاء 2/1