ليستر سيتي إلى رابع أدوار كأس الاتحاد الإنكليزي

عبر ليستر سيتي عقبة ويغان أثلتيك وتأهل إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم. صعد ليستر سيتي الذي يقدم موسماً استثنائياً إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم عقب فوزه السبت على ضيفه ويغان أثلتيك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في استاد كينغ باور معقل ليستر.



وسجل ليستر هدفه الأول عن طريق توم بيرس لاعب ويغان بالخطأ في مرماه، فيما أحرز هارفي بارنيس لاعب الوسط الشاب في صفوف الثعالب الهدف الثاني في الدقيقة 40.



وخاض برندن رودجرز مدرب ليستر المباراة بتشكيلة غاب عنها أغلب نجوم الفريق الذي يحتل حالياً المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 45 نقطة.

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