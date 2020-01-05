مانشستر سيتي يجتاح شباك بورت فايل برباعية

بلغ مانشستر سيتي الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، بالتغلب على ضيفه بورت فايل (4-1)، مساء اليوم السبت.



وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من، أوليكساندر زينتشينكو (19) وسيرجيو أجويرو (42) وهاروود بيليز (58) وفيل فودين (76)، بينما أحرز هدف بورت فايل الوحيد، توم بوب (35).



وافتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة 19، عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، من قبل زينتشينكو، اصطدمت بقدم المدافع ليجي، لتغالط الحارس براون وتسكن الشباك.



وعلى عكس سير اللعب، وبصورة مفاجئة، عدل بورت فايل النتيجة في الدقيقة 35، بعدما أرسل أمو عرضية من الجانب الأيمن، ارتقى لها بوب برأسية متقنة، لم يتمكن الحارس برافو من التصدي لها.







لكن مانشستر سيتي تقدم مجددا، في الدقيقة 42، بعدما ضرب جوندوجان دفاعت بورت فايل بكرة بينية، في الجانب الأيمن تجاه فودين، الذي أرسل بدوره عرضية مباشرة على القائم البعيد لأجويرو، الذي سجل الكرة بسهولة في الشباك.



وفي الدقيقة 50، ارتقى بيرناردو سيلفا لعرضية أجويرو، مسددًا رأسية ارتطمت في القائم.



وبعدها بدقيقتين، مرر جوندوجان كرة بينية متقنة، لفودين الذي انفرد بالمرمى، وسدد لكن تألق براون في التصدي.



وعزز مانشستر سيتي تقدمه بالهدف الثالث، في الدقيقة 58، بعدما أرسل فودين كرة عرضية ارتقى لها أجويرو، وسدد رأسية ارتطمت بدفاعات بورت فايل، ليتابعها ستونز وتصطدم بقدم زميله هاروود بيليز وتسكن الشباك.



وأضاف فودين الهدف الرابع للسيتي، في الدقيقة 76، بعدما انطلق أنجيلينو من الجانب الأيسر، ليمرر كرة عرضية أرضية، تابعها الأول في الشباك.



وأجرى مدرب السيتي، بيب جوارديولا، مباشرة تبديلين دفعة واحدة، بنزول دويل على حساب جوندوجان، ورياض محرز محل بيرناردو سيلفا.



وحاول أجويرو التسجيل مجددا، في الدقيقة 89، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، إلا أنه كرته ذهبت أعلى العارضة.



وبعدها انفرد محرز، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، مسددًا كرة أرضية أبعدها الحارس براون إلى ركنية، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي (4-1).



المصدر: موقع كوره