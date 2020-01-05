مانشستر يونايتد وولفرهامبتون يؤجلان الحسم بعد تعادل سلبي

أجّل مانشستر يونايتد ومضيفه ولفرهامبتون مسألة حسم العبور إلى مباراة ثانية ستقام في "أولد ترافورد" عقب تعادلهما السبت بلا أهداف في الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي.



وأجرى مدرب مانشستر يونايتد النروجي أولي غونار سولسكاير سبعة تغييرات شملت مهاجمه ماركوس راشفورد (شارك في منتصف الشوط الثاني) والحارس الإسباني ديفيد دي خيا، في حين غاب الفرنسي أنطوني مارسيال وجيسي لينغارد بداعي المرض.



وكذلك فعل نظيره في ولفرهامبتون البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو بإراحة هدافه المكسيكي راؤول خيمينيز.



وكانت الفرصة الأولى لأصحاب الأرض عبر مات دوهيرتي الذي سدد كرة مباغتة من مسافة قريبة لكن الحارس الارجنتيني سيرخيو روميرو قام برد فعل سريع منقذاً فريقه من هدف أكيد (12).



ووصلت الكرة إلى ديفيد جيمس داخل المنطقة فحاول تسديدها وسط مدافعين عدة لولفرهامبتون لكنها مرت إلى جانب القائم الأيمن (37).



واشرك مدرب ولفرهامبتون خيمينيز في مطلع الشوط الثاني لزيادة الفعالية الهجومية لفريقه.



وتدخل روميرو مرة جديدة لانقاذ مرماه من تسديدة للبرتغالي نيتو بيسراه (51).



وسنحت فرصة لمانشستر يونايتد عندما احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة انبرى لها الاسباني خوان ماتا وسددها بفارق سنتيمترات قليل عن القائم الايمن (57).



ودخل راشفورد في الدقيقة 68 وبعد بثوان قليلة كاد يفتتح التسجيل لكن كرته ارتدت من العارضة في اول لمسة له.



وسجل دوهيرتي هدفا برأسه لكن الكرة لمست يده في طريقها الى الشباك فلم يحتسبه الحكم بعد اللجوء الى تقنية الفيديو (76).



وقام خيمينيز بمجهود فردي رائع وسدد من زاوية ضيقة في اعلى القائم (78).



وستعاد المباراة بين الفريقين على ملعب أولدترافورد في تاريخ يحدده الاتحاد الانكليزي للعبة.



المصدر: بي إن سبورت