أتلتيكو مدريد ينتزع المركز الثالث بفوز عصيب



استهل أتلتيكو مدريد عام 2020، بتحقيق انتصار بشق الأنفس على ضيفه ليفانتي (2-1)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب (واندا ميتروبوليتانو)، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ19 بدوري الدرجة الأولى الإسباني.



وجاءت أهداف اللقاء الثلاثة، في أول 18 دقيقة.



وبادر أصحاب الضيافة بافتتاح باب التسجيل أولا، في الدقيقة 13، بهدف رائع أحرزه الأرجنتيني أنخيل كوريا، الذي ترجم عرضية على الطائر، أرسلها الإنجليزي كيران تريبير، بتسديدة مباشرة على يمين الحارس أيتور.



لكن سرعان ما جاء الرد من جانب ليفانتي، بعد 3 دقائق فقط، عن طريق روجر مارتي، بنفس طريقة هدف التقدم لأتلتيكو، حيث حول كرة في عمق الدفاع من خوسيه كامبانيا، بتسديدة مباشرة على الطائر، مرت على يسار السلوفيني يان أوبلاك، إلى داخل المرمى.







ولم يتأخر رد الفريق المدريدي كثيرا، حيث تقدم في النتيجة مجدا، بعد دقيقتين فقط، عن طريق مدافعه البرازيلي فيليبي مونتيرو، الذي استقبل عرضية مواطنه رينان لودي، من اليسار، برأسية قوية في الشباك.



ويعد هذا الانتصار الثالث على التوالي، والأول في العام الجديد، بالليجا، لكتيبة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.



وارتقى الأتلتي بهذا الفوز العصيب للمركز الثالث، بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة.



وعلى الجانب الآخر، تلقى ليفانتي خسارته التاسعة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 26 نقطة، في المركز التاسع.