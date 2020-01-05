رياضة | نجم الزمالك على رادار رينجرز الإسكتلندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك على رادار رينجرز الإسكتلندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تحرط مسئولو جلاسجو رينجرز الاسكتلندي من أجل خطف مصطفى محمد الزمالك المصري في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن رينجرز كثف اهتمامه بضم مصطفى محمد البالغ من العمر 21 عامًا واستعارته حتى نهاية الموسم مقابل نصف مليون إسترليني مع أحقية الشراء في دفع 1.5 مليون إسترليني عقب نهاية فترة الإعارة.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هيثم فاروق نجم فينورد والزمالك السابق كان قد أكد في تصريحات سابقة أن رينجرز الذي يقوده النجم الإنجليزي ستيفن جيرارد كمدير فني أبدى رغبته في ضم مصطفى محمد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مصطفى محمد كان قد فاز بلقب هداف كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي أقيمت في مصر العام الماضي وتوج الفراعنة بلقبها في النهاية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن مصطفى محمد سجل 4 أهداف مع الزمالك في بطولة الدوري المصري بالإضافة إلى 5 أهداف في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.