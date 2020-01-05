رياضة | مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الفوز في كأس السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الفوز في كأس السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على جاره المدريدي خيتافي بثلاثية نظيفة في الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإسباني.

وبحصد الملكي لنقاط ديربي مدريد المصغر، احتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا مؤقتًا بفارق نقطة غريمه التقليدي برشلونة الذي يواجه حاليًا جاره إسبانيول في ديربي كتالونيا.

ومن المقرر أن ينطلق لاعبو ريال مدريد إلى الملكة العربية السعودية من أجل خوض المباراة المقبلة والتي ستكون في إطار منافسات كأس السوبر الإسباني.

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ويخوض الملكي مباراته المقبلة أمام فالنسيا في الدور قبل نهائي في كأس السوبر الإسباني مساء الأربعاء الموافق التاسع من يناير الجاري عام 2020.

وستنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا في تمام السابعة من مساء يوم الأربعاء بتوقيت جرينتش والتاسعة مساءً بتوقيت عاصمة مصر القاهرة والعاصمة الأردنية عمان والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية والحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة ريال مدريد المقبلة أمام خفافيش فالنسيا عبر قناة السعودية الرياضية الأولى المفتوحة مجاناً عبر الأقمار الصناعية : نايل سات وعرب سات وياه سات. وسيقوم كلا من فارس عوض وعبدالله الحربي بالتعليق على أحداث المباراة المثيرة والمرتقبة.