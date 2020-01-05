رياضة | جولدي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولدي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعتمد هاني سعيد رئيس نادي جولدي، تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول، لكرة القدم، بالقسم الثالث، عقب رحيل المدير الفني، أحمد عيد عبد الملك، لتدريب فريق النجوم بالقسم الثاني.

ويتكون الجهاز الفني للفريق: ابراهيم أبو زيد (باكايوكو) مدير فني، نهاد حجاج مدير للكرة ومدرب عام، علاء الطيار مدرب عام، معتز عبدالحميد مدرب عام ومحلل للأداء الفني، أحمد السفاح مدرب حراس المرمي، اسامة حليم مدير اداري، محمد تميم مدرب، ممدوح رزق طبيب الفريق، محمد عبد الباسط اخصائي تأهيل.

ويستعد جولدي لمواجهة حلوان العام في افتتاح الدور الثاني بملعب بهتيم السبت المقبل، حيث أنهى جولدي الدور الأول محتلاً المركز الثاني برصيد 29 نقطة، بينما يحتل حلوان العام المركز الثالث برصيد 28 نقطة.