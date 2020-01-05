رياضة | تعرّف على حصاد القسم الرابع ببنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرّف على حصاد القسم الرابع ببنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنتهت منافسات 5 اسابيع بمنافسات دورى القسم الرابع ببنى سويف والتى تضم أندية الشبان المسلمين، وسمسطا، واهناسيا ومعلمين الواسطى، ومركز شباب باروط، ومركز شباب الفشن، ومركز شباب بوش، ومركز شباب الواسطى .

ويتصدر معلمين الواسطى قمة المجموعة برصيد 11 نقطة فيما يتذيل مركز شباب بوش جدول المجموعة .

وخلال 5 جولات بمنافسات المجموعة احتفظت أندية معلمين الواسطى واهناسيا بسجلهم الخالى من الهزائم فيما لم ينجح فريقى مركز شباب الواسطى وبوش فى تحقيق اى انتصار حتى الآن .

وتتصدر أندية معلمين الواسطى وشبان بنى سويف قائمة الاكثر تهديفا برصيد 11 هدف فيما تلقت شباك بوش الرياضى 19 هدف .

وكانت مباريات الجولة الخامسة بدورى القسم الرابع ببنى سويف قد أسفرت عن تعادل معلمين الواسطى أمام مركز شباب الواسطى سلبيا، بجانب تعادل اهناسيا ومركز شباب الفشن سلبيا .

فيما نجح مركز شباب باروط، فى تحقيق فوز على ضيفه بوش، بثنائية نظيفة، كما نجح الشبان المسلمين، فى تحقيق فوز على سمسطا الرياضى، بنتيجة 1/4 .

ترتيب مجموعة بنى سويف بدورى القسم الرابع .

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1- معلمين الواسطى 11 نقطة

2 - اهناسيا 11 نقطة

3 - الشبان المسلمين 10 نقاط

4 - شباب الفشن 10 نقاط

5 - سمسطا الرياضى 6 نقاط

6 - باروط 6 نقاط

7 - الواسطى نقطتين

8 - بوش صفر