رياضة | تعرّف على حصاد القسم الرابع ببنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرّف على حصاد القسم الرابع ببنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أنتهت منافسات 5 اسابيع بمنافسات دورى القسم الرابع ببنى سويف والتى تضم أندية الشبان المسلمين، وسمسطا، واهناسيا ومعلمين الواسطى، ومركز شباب باروط، ومركز شباب الفشن، ومركز شباب بوش، ومركز شباب الواسطى .
ويتصدر معلمين الواسطى قمة المجموعة برصيد 11 نقطة فيما يتذيل مركز شباب بوش جدول المجموعة .
وخلال 5 جولات بمنافسات المجموعة احتفظت أندية معلمين الواسطى واهناسيا بسجلهم الخالى من الهزائم فيما لم ينجح فريقى مركز شباب الواسطى وبوش فى تحقيق اى انتصار حتى الآن .
وتتصدر أندية معلمين الواسطى وشبان بنى سويف قائمة الاكثر تهديفا برصيد 11 هدف فيما تلقت شباك بوش الرياضى 19 هدف .
وكانت مباريات الجولة الخامسة بدورى القسم الرابع ببنى سويف قد أسفرت عن تعادل معلمين الواسطى أمام مركز شباب الواسطى سلبيا، بجانب تعادل اهناسيا ومركز شباب الفشن سلبيا .
فيما نجح مركز شباب باروط، فى تحقيق فوز على ضيفه بوش، بثنائية نظيفة، كما نجح الشبان المسلمين، فى تحقيق فوز على سمسطا الرياضى، بنتيجة 1/4 .
ترتيب مجموعة بنى سويف بدورى القسم الرابع .
1- معلمين الواسطى 11 نقطة
2 - اهناسيا 11 نقطة
3 - الشبان المسلمين 10 نقاط
4 - شباب الفشن 10 نقاط
5 - سمسطا الرياضى 6 نقاط
6 - باروط 6 نقاط
7 - الواسطى نقطتين
8 - بوش صفر