رياضة | أرقام ومشاركات لاعبي بنى سويف في الدور الاول للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام ومشاركات لاعبي بنى سويف في الدور الاول للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى بنى سويف الرياضى الدور الاول بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بمركز الوصافة خلف البنك الأهلى متصدر القمة بفارق نقطة وحيدة ، وحملت ارقام بنى سويف خلال الدور الاول العديد من الظواهر الهامة فنيا للفريق الطامح فى تحقيق إنجاز الصعود للدورى الممتاز .

بنى سويف بدأ الموسم الحالى بجهاز فنى جديد مكون من حسن موسي مديرا فنيا وأبو المجد مصطفى مدربا عاما وأسامة عبد العزيز مدرب وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد صلاح ومحمد أبو السعود جهاز ادارى واحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي .

وأبرم محلس إدارة النادى برئاسة المحاسب على سليم العديد من الصفقات تمثلت فى ضم كلا من محمود جمال وأحمد الامور وحسام البدرى وكمال البدوى وهارون اسماعيل وعاطف محمد ومحمود مكى ومحمد ميخا ونصر رمضان ومحمد عبد الجواد وأحمد عبد الرازق ومحمود بكرى ومصطفى صلاح " بلية "والافريقى ليتشا، فيما جاء ضم الثنائى بلال سالم وكريم محفوظ لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وشهدت فترة اعداد الفريق السويفى أقامة معسكرين بمنتجع الاسيوطى سبورت، والإسكندرية تخللهما أداء العديد من المباريات الودية .

وجاءت نتائج بنى سويف خلال 11 مباراة بالدور الاول، كالتالى :

حقق الفريق الفوز فى 7 مباريات تمثلت فى الفوز أمام شبان قنا بنتيجة 0/4 وأمام سوهاج بهدف نظيف وأمام المنيا بهدفين نظيفين وامام الإعلاميين بنتيجة 1/2 وامام ديروط 1/2 وأمام الفيوم بهدف نظيف وأمام طهطا بنتيجة 0/2 .

فيما تعادل سلبيا الفريق السويفى بمباراتين أمام بترول اسيوط وتليفونات بنى سويف.

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وخسر الفريق السويفى مباراتين أمام الالمونيوم بهدف نظيف وكذلك أمام البنك الأهلى .

وعقب ختام الدور الأول، تصدر محروس محمود مدافع الفريق وعلى محمد على لاعب الوسط قائمة اللاعبين الاكثر مشاركة برصيد 10 مباريات، فيما لم يشارك كلا من محمد عبد الستار حارس المرمى والافريقى ليتشا فى اى مباراة حتى الآن .

وتمثلت أرقام لاعبي الفريق على صعيد المشاركة بالمباريات بدورى القسم الثانى كالتالى :

بلال سالم ومحمود مكى ومصطفى بلية ( 9 مباريات )

أحمد الأمور وحسام البدرى ومحمود بكرى ( 8 مباريات )

محمود جمال حسام عيسى وأحمد عبد الرازق ( 7 مباريات )

مصطفى الصفتى ورضا عبد العال ( 6 مباريات )

عبد الواحد عبد العزيز ومعتز محروس وطه نادى ( 5 مباريات )

كريم محفوظ ونصر رمضان ( 4 مباريات )

محمد عبد الجواد ( 3 مباريات )

عاطف محمود ومحمد صادق ( مباراتين )

هارون اسماعيل و كمال البدوى ومحمود عاطف ومحمد ميخا ( مباراة وحيدة )

وخلال 11 مباراة احرز لاعبي بنى سويف 14 هدف فيما استقبلت شباكه الفريق 4 أهداف .

وجاء ترتيب هدافي الفريق كالتالى :

كريم اشرف 3 اهداف

مصطفى بلية " هدفين "

محمود بكرى " هدفين "

محمود مكى " هدفين "

بلال سالم " هدف "

حسام عيسى " هدف "

معتز محروس " هدف "

على محمد على " هدف "

حسام البدرى " هدف "