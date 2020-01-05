رياضة | رسميا.. وائل فراج ثاني صفقات الرجاء الشتوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. وائل فراج ثاني صفقات الرجاء الشتوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الرجاء المطروحي برئاسة سعد صندوق في إبرام ثاني صفقات الفريق الشتوية حيث نجح في التعاقد مع وائل فراج مهاجم نادي الداخليه لمدة موسم ونصف وجاء التوقيع الرسمى فى حضور مسئولي الرجاء ووكيل الاعب وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق.

يذكر أن اللاعب قد مثل الرجاء الموسم الماضي أيضا لمدة 6 شهور علي سبيل الاعارة قبل وإنتقل للداخلية مع بداية الموسم قبل أن يعود لصفوف الرجاء من جديد.

يذكر ان نادي الرجاء قد نجح في الحصول 16نقطة بعد إنتهاء مباريات الدور الأول لمباريات المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني محتلا بهم الخامس بعد فوز في4 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 3.

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نجح لاعبية في إحراز 14 هدف في الجولات العشرة ومني مرماة ب14 هدف.

وبرز أكثر من لاعب مع الرجاء حتي الان أبرزهم إبراهيم رخا، وحمبوزو، وأكثم سمير، وإسلام جمارك، وسعيد احمد

وكان قد تنازل الفريق المطروحي علي خدمات اللاعب إسلام جابر ظهر اليوم لصالح فريق الداخلية ليتبقي في قائمة الفريق 24 لاعب وهم :عمرو شعبان، وإبراهيم عيسي، ومحمد الموجي لحراسة المرمي، وسعيد أحمد، ومحمد إسماعيل، ومحمد باستن، وأمير صابر، وهشام صلاح، وأحمد إسماعيل، وحمد علي، وإبراهيم جمال، ومحمود قرني، وبلال جمال، وعبد الرحمن بودي، وغريب ياسر، وأكثم سمير، وإبراهيم رخا، ورزق عبد الحليم، وخالد أبو زيادة، ومحمد حمبوزو، وعزت جمال، ومحمود عبد العاطي، وإسلام جمارك، وعبد الرحمن السويسي.