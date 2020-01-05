رياضة | موعد مباراة برشلونة المقبلة.. ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة.. ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط نادي برشلونة الإسباني في فخ التعادل الإيجابي مع نظيره نادي إسبانيول بهدفين لكل فريق في في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة برشلونة واسبانيول اليوم في الدوري الإسباني الممتاز

وسجل هدفي برشلونة كل من لويس سواريز في الدقيقة 50 وأرتورو فيدال في الدقيقة 59 بينما سجل هدف إسبانيول الوحيد لزبيز سيلفا في الدقيقة 23، كما شهدت المباراة طرد فرينكي دي يونج لاعب نادي برشلونة في الدقيقة 75.

وتفاجئ نادي برشلونة بقيام لاعبو إسبانيول بخطف الهدف الثاني لهم في الدقيقة 88 عن طريق وولي لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني عقب مباراة اليوم

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وبنتيجة مباراة اليوم يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد نادي برشلونة إلى 40 نقطة ليتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز بينما يصل رصيد نادي إسبانيول إلى 11 نقاط ليتواجد في المركز العشرين.

موعد مباراة برشلونة القادمة

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الخميس 9 يناير ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني على ملعب كامب نو.

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

كما يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي غرناطه الإسباني يوم 19 يناير ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.